أنور قرقاش: المبالغة في انتقاد الإمارات تعكس حجم تأثيرها الإقليمي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن التناول السلبي لدور الإمارات يفتقر للموضوعية ويتأرجح بين الغيرة الأيديولوجية والجهل بالحقائق.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال قرقاش: "لا أتوقع كثيراً من الواقعية حين يتناول البعض الإمارات بسلبية، فبين الغيرة، والعمى الأيديولوجي، والجهل بالحقائق تضيع الموضوعية.. والمبالغة في دور الإمارات قد تعكس حجم تأثيرها".

ودعا قرقاش إلى قياس الإنجازات والإخفاقات في المنطقة والإمارات، مع التركيز على ما تحقق للمواطن والمقيم، قبل إطلاق الأحكام جزافاً، قائلاً: "الأجدى قياس سجل الإنجاز والإخفاق في المنطقة والإمارات، وما تحقق للمواطن والمقيم، قبل إطلاق الأحكام".