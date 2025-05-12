«دبي لرعاية النساء» تدشن داراً متخصصة لحماية الأطفال المعنفين

دشنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، صباح أمس، داراً متخصصة لرعاية الأطفال الذكور المعنفين من عمر 12 إلى 17 عاماً ضمن حرمها، وذلك ترسيخاً لدور المؤسسة في رعاية وتأهيل الفئات الأكثر حاجة للرعاية، في خطوة نوعية تعكس استراتيجية المؤسسة المتقدمة في الرعاية الاجتماعية، وتترجم التزامها بتقديم خدمات متكاملة تعزز التأهيل والاندماج المُجتمعي وفق أعلى المعايير الدولية.

وشهد افتتاح المبنى الجديد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأحمد درويش المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وشيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين والعاملين في المؤسسة، حيث قاموا بجولة ميدانية لمرافق المؤسسة، تضمنت فلل الأطفال، وذلك للاطلاع على أبرز الخدمات والبرامج النوعية المقدمة لتعزيز النمو النفسي والاجتماعي لهم ضمن بيئة آمنة وداعمة، بالإضافة إلى مبنى الرعاية والتأهيل والغرف المخصصة لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي وغرف الاستشارات النفسية الخاصة بالمتعاملين.

رعاية متخصصة

وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان على جهود المؤسسة البارزة والتزامها الراسخ بتقديم خدمات نوعية تجسد أعلى معايير الرعاية المتخصصة، بما يلبي احتياجات الفئات المستفيدة على النحو الأمثل، ويسهم بفاعلية في دعم مسيرتهم نحو التعافي والتمكين المستدام.

ومن ناحيتها أكدت شيخة المنصوري، أن المشروع يأتي تتويجاً لمسيرة حافلةٍ من الجهود التي تبذلها المؤسسة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع الأطفال، من كلا الجنسين، ويجسد التزامها بعدم ترك أي طفل يواجه مخاطر العنف دون حماية ورعاية، كما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في الإمارة، متماشياً مع قانون حقوق الطفل وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، لترسيخ بيئة داعمة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأوضحت، أن الدار الجديدة تقدم خدمات متكاملة تشمل الإيواء الآمن، مع توفير جميع الاحتياجات الأساسية من مسكن وملبس وتغذية ومواصلات وترفيه، إضافة إلى خدمات صحيّة وتعليميّة متطورة، كما يتم تقديم برامج تأهيل نفسي واجتماعي ودعم قانوني، بهدف مساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات التي تعرضوا لها وتعزيز قدراتهم على بناء مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.

وبيّنت المنصوري أن المأوى الجديد سيستقبل الذكور المعنفين من سن 12 عاماً إلى 17 عاماً، حيث ارتأت المؤسسة إنشاء مبنى منفصل عن مأوى النساء مع توفير كادر ذكوري ليتوافق مع طبيعة الرحلة النمائية لهذه الشريحة وحاجتها، حيث تتراوح مدة الإيواء من 3 إلى 6 شهور قابلة للتمديد بحسب كل حالة، بحيث تتأكد المؤسسة من اهتمام كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطفل وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة له بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي حال لم يتم التمديد يتم إيجاد حلول بديلة، كتأمين أسرة بديلة أو إعادته لموطنه في حال كان من المقيمين بالدولة.

كفاءات مهنية

وقالت، إن الدار يشرف عليها فريق متخصص من الكفاءات المهنية في مختلف المجالات، ويضم باحثين قانونيين، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وممرضين، ومشرفي سكن، ومشرفي أنشطة، يكرسون جهودهم لضمان تقديم رعاية متكاملة تراعي الاحتياجات الفردية لكل طفل، وتوفر بيئة داعمة ومحفزة لتعزيز إمكاناتهم.

وأضافت المنصوري، أن الدار تعتمد على آلية تحويل مرنة تتيح الاستجابة الفورية لحالات الأطفال المحالين من الجهات المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن التدخل السريع لحمايتهم من أي مخاطر إضافية والعمل على رعاية متخصصة تستند إلى أعلى معايير الجودة والأمان.

وأكدت التزام المؤسسة العميق بتوسيع مظلة الرعاية لتشمل كل طفل يبحث عن الأمان والانتماء، موضحة أن هذا المشروع يعكس التزام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بتعزيز استمرارية خدمات الرعاية والتأهيل، وترسيخ دورها كمؤسسة رائدة في تطوير حلول مستدامة لرعاية وتأهيل الأطفال، وتهيئة بيئة آمنة تسهم في إعادة بناء حياتهم، تماشياً مع رؤية عام المجتمع 2025، التي تركز على تطوير منظومة اجتماعية شاملة تدعم رفاه الأطفال وتوفر لهم مستقبلاً أكثر إشراقاً.