«تمكين المجتمع» تحقق 243 مليون درهم إدخاراً سنوياً نتيجة أتمتة البرنامج والربط الإلكتروني

كشفت نور بالهول وكيل وزارة مساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي في وزارة تمكين المجتمع، في حديثها عن قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أن أتمتة البرنامج والربط الإلكتروني ساهمت في إدخار 243 مليون درهم سنوياً، كما ساهمت مبادرة «971 لدعم المشاريع»، في تحقيق 986 أسرة لـ 100 مليون درهم كعائد اقتصادي.

وبينت بالهول أن هناك 58,705 أسرة تتسلم الدعم الاجتماعي، بينما هناك 122,014 أسرة تتسلم دعم التضخم، وهي الأسر التي يكون دخلها أقل من 25 ألف درهم شهرياً، وأوضحت أن هناك 3,847 مستفيداً من الدعم الاجتماعي.

إلى ذلك كشف حمد المسافري وكيل الوزراة المساعد للقطاع الثالث، عن وجود 7 تشريعات جديدة للقطاع الثالث - الذي ينضوي تحته قطاع جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية-، من ضمنها قانون جديد وإطار تنظيمي مبتكر، مبيناً أن هناك 842، مؤسسة من القطاع الثالث تعمل في الدولة. وبين أن هناك أكثر من 160000 عضو في مؤسسات النفع العام.

من جانبها كشفت ليلى البادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة تمكين المجتمع، عن وجود 630000 متطوع في منصة العمل التطوعي و45 مؤسسة مرخصة لجمع التبرعات، وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز المركز الأول إقليمياً والـ 7 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2024.