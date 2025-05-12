شما المزروعي: 3 أهداف للاستراتجية الجديدة لوزارة تمكين المجتمع

أكدت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال لقاء إعلامي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لاستعراض ملامح ورؤية الوزارة الإستراتيجية، أن الوزارة كانت محملة بالمسؤوليات والاختصاصات، ومع تسارع وتيرة المجتمع وتشعب احتياجاته كان يجب إعادة الأدوار وتصميم القطاع الاجتماعي، لأن الحاضر يتطلب التغيير وفقاً للمستجدات والتغيرات المتلاحقة، وبينت أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة انطلقت من 3 أهداف، تتضمن أفرادا ممكنين، وقطاعا مفعلا ومجتمعا متميزا بالعطاء.

وبينت معاليها، أن الاستراتيجية الجديدة تعد بمثابة ولادة فصل جديد من التمكين وتحويل كافة أفراد المجتمع إلى مساهمين فاعلين في مسيرة بناء مجتمع متماسك وفاعل.