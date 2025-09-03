لانا نسيبة: ضم إسرائيل للضفة الغربية خط أحمر

حذرت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إسرائيل اليوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه الاتفاقيات الإبراهيمية.

وقالت لانا نسيبة "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".

وأضافت "كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم".

وقالت نسيبة "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا".