"الشؤون الإسلامية": 240% زيادة في إيرادات الوقف بنهاية 2024

أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، وتعزيز آليات ونسب إيرادات الزكاة، لافتاً إلى أن الأرقام والاحصائيات، تشير إلى تحقيق نمو كبير في إيرادات الوقف خلال عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات الوقفية من 35.2 مليون درهم إلى 119 مليون درهم بزيادة قدرها 240%.

وبحسب الأرقام التي عرضها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم (الأربعاء) ارتفعت نسبة إيرادات الودائع الاستثمارية بنسبة 7%، في الوقت الذي سجلت فيه الأصول الوقفية زيادة بنسبة 10%، كما حققت محفظة العقارات الوقفية زيادة في الإشغال بلغت 20% مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 58%.

وقامت الهيئة بصيانة 240 مسجداً من إيرادات الوقف بقيمة 7.3 ملايين درهم، ووصل إجمالي عدد الوحدات الوقفية 1299 وحدة.

كما تم تسجيل زيادة في عدد المساهمين في الوقف، فضلاً عن وجود 4 محافظ استثمارية تشمل محفظة أسهم وعقارات وودائع ومدرسة.

وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة بالهيئة كوجهةٍ أولى لأداء زكاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة ملتزمة كونها مؤسسة حكومية اتحادية تخدم المجتمع.