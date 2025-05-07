17 ألف موظف تحصلوا على 180 مليون درهم من تعويضات التعطل عن العمل

بلغ اجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم، حتى نهاية أبريل 2025

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، إن الوزارة وضعت خطة لتوعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت بإرسال حوالي 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، بجانب تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبين ان الوزارة طورت منظومة الاشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط وتجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر مع انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني للموظف.

وقال إن الوزارة طورت كذلك رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية) بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.