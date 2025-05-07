21 % نمو القوى النسائية العاملة في الإمارات خلال 2024

كشف معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة ساهمت في تحقيق سوق العمل نمواً استثنائياً في العام الماضي 2024، محققة نسبة نمو في القوى العاملة النسائية بنسبة 21%.

وأفاد في رد كتابي على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن القوى العاملة النسائية الماهرة تشكل ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية، كما بلغت نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية ضمن فئة "المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال" ما نسبته 34% خلال عام 2024.

وبين أن الوزارة تحرص على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني لأكثر عن 35 ألفا من المواطنين والمواطنات عبر منصة "نافس"، منهم حوالي 17 ألفا من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.