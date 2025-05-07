"الوطني الاتحادي": 7 توصيات لتعزيز استدامة الوقف وأموال الزكاة

حدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق، بالمجلس الوطني الاتحادي، الخاص بسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، 7 توصيات لتعزيز استخدام أموال الزكاة وتعزيز جودة الحياة، وإدارة أموال الوقف، منها: تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة، وتشجيع الهيئة للمؤسسات التأمينية الإسلامية باستخراج أموال الزكاة، وتنويع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية.

وتضمنت التوصيات التي أعلن عنها، زيادة أعداد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خارطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، إضافة إلى تنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.

وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من التحديات تشمل رفع الدور التوعوي للهيئة، وزيادة فاعلية جهودها ومبادراتها تجاه القطاع الخاص، وتوحيد سياسات وضوابط صرف أموال الزكاة بين المؤسسات الخيرية وتوفير قاعدة بيانات موحدة للمتعاملين مستحقي الزكاة أو دافعي الزكاة للمؤسسات الخيرية.