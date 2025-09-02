«إقامة دبي»: توسيع نطاق «السجادة الحمراء» للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن خطة لتوسيع نطاق تشغيل الممر الذكي «السجادة الحمراء» في مبنى 3 بمطار دبي الدولي لتشمل المغادرين والقادمين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح تشغيل المشروع في صالة درجة الأعمال للمغادرين، لافتة إلى أن العمل يجري على تحديد أماكن تشغيل الممر الذكي وإنجاز المراجعات النهائية المتعلقة بتشغيله.

وقال العميد وليد أحمد سعيد مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإنابة في إقامة دبي: إن تشغيل «السجادة الحمراء» لإنجاز إجراءات السفر في ثوان يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية تضمن دقة الإجراءات وانسيابيتها، لافتاً إلى أن المعيار الأول يتمثل في وجود تدقيق أمني شامل ومسبق، يضمن سلامة المسافر وموثوقية المعلومات الخاصة به، بحيث تصبح عملية العبور مجرد استكمال لخطوات جرى التأكد منها مسبقاً، أما المعيار الثاني فهو اعتماد تقنيات متقدمة للتعرف على هوية المسافر عبر الكاميرات الذكية، وربطها مباشرة مع بيانات الرحلة، للتأكد من أن الشخص الذي يعبر هو بالفعل مسافر مسجل على الرحلة، في حين يتمثل المعيار الثالث في إتمام الإجراءات من دون الحاجة إلى إظهار الوثائق أو إبراز جواز السفر، الأمر الذي يجنب المسافر مشقة التوقف والانتظار، ويوفر له تجربة مريحة وسريعة.

اشتراطات

وأشار إلى أن الخدمة ليست حصرية لفئة محددة من المسافرين، بل هي متاحة لجميع من تنطبق عليهم الاشتراطات والأنظمة، سواء كانوا من المسافرين عبر البوابات الذكية أو من الذين استكملوا إجراءاتهم عبر منصات مأموري الجوزات، لافتاً إلى أن استخدام «السجادة الحمراء» لإنجاز إجراءات السفر يتطلب تسجيلاً مسبقاً لمرة واحدة عند منصات مأموري الجوازات في القادمين لربط بيانات الجواز مع الصورة الشخصية للمسافر ومن ثم بإمكانه استخدام البوابات الذكية أو الممر الذكي.

وأضاف أن مطار دبي الذي يتصدر منذ أكثر من عشر سنوات مطارات العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، لا يكتفي بتقديم الخدمات التقليدية المتعارف عليها، بل يسعى دائماً إلى ابتكار حلول جديدة تضيف قيمة مميزة لتجربة المسافر، مشيراً إلى أن إطلاق «السجادة الحمراء» يأتي في إطار هذا التوجه، إذ يمنح المسافر إحساساً استثنائياً لا يتكرر، ويعكس صورة مشرفة عن كفاءة الخدمات المقدمة في مطارات دبي.

وبين مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإنابة أن مشروع «السجادة الحمراء» تم تطويره من قبل كوادر إماراتية في إقامة دبي، حيث حرصت فرق العمل على تطوير التقنيات وابتكار الحلول التي تسهل تجربة المسافرين، مستفيدة من التمكين الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المحفزة والإمكانات اللازمة لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.

تجربة

وأشار إلى أن ردود الفعل، التي وصلت من المسافرين، خصوصاً السياح الأجانب، عكست إعجاباً كبيراً بالخدمة، حيث عبر كثير منهم عن أملهم في رؤية مثل هذه التجربة في مطارات بلدانهم، معتبراً أن هذا الانطباع الإيجابي يمثل مصدر فخر لدولة الإمارات، ودليلاً على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار وتقديم أرقى الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران والسفر.