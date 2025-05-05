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ترامب: نريد إبرام اتفاق تجاري عادل مع الصين

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رويترز

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق تجاري عادل.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) أنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن أمور عديدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب "من الممكن حدوث ذلك" لكنه لم يذكر أي تفاصيل.