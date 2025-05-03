إطلاق "جائزة ثقافة للشباب" لتشجيع المواهب الادبية الشابة

اعلنت "دار ثقافة للنشر والتوزيع" أمس عن إطلاق مبادرة ثقافية لدعم وتشجيع الكتاب الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما، تحت مسمى "جائزة ثقافة للشباب".

وتأتي هذه المبادرة التي تم الاعلان عنها خلال "معرض ابوظبي الدولي للكتاب" تكريما لمسيرة وجهود كل من بسام شبارو وعلي عبيد بن حاتم البلوشي، اللذين تركا بصمة لا تنسى في عالم النشر العربي.

وبموجب المبادرة سيتم إطلاق "جائزة ثقافة للشباب" والتي تهدف الى تشجيع المواهب الادبية الشابة وتوفير فرص احترافية للكتاب تحت سن الثلاثين، ونشر النصوص الفائزة ورقيا ورقميا وصوتيا، فضلا عن تعزيز التواصل الادبي بين الاجيال، ومتابعة مسيرة شبارو وبين حاتم في النشر العربي.

وسيكون للجائزة دور مهم في توفير فرص للكتاب الشباب الواعدين للتعبير عن افكارهم ومساهماتهم في اثراء المشهد الثقافي العربي، وتحقيقا لإيمانها بقدرات الجيل الجديد.

وستمنح الجائزة سنويا لأفضل نصين ادبيين هادفين لشابين تحت سن الثلاثين وذلك في فئات الرواية والقصة والعلوم الحديثة.