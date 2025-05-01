5.13 ملايين نسمة عدد سكان دبي أوقات الذروة

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن عدد الأفراد النشطين في الإمارة، خلال أوقات الذروة، بلغ نهاية العام الماضي، 5 ملايين و130 ألف نسمة، توزعوا على: 3 ملايين و863 ألفاً و600 نسمة، مقيمين إقامة دائمة في دبي، ومليون و266 ألفاً و400 نسمة يعملون فيها ويقيمون خارج حدود الإمارة.

وتوزع سكان دبي الدائمين نهاية العام الماضي: 3 ملايين و564 ألف نسمة من غير المواطنين، و299 ألفاً و600 نسمة من المواطنين، وارتفع عدد المواطنين في الإمارة بنسبة 2.5 % في العام الماضي مقارنة مع عام 2023 حيث بلغ عددهم 292 ألفاً و200 نسمة.

الأسر

وبحسب البيانات ارتفع عدد الأسر المعيشية في دبي، خلال العام الماضي 2024، بنسبة 8.38%، وتمثل زيادة بواقع 59.610 ألف أسرة جديدة سكنت الإمارة، ليصل الإجمالي إلى 771200 أسرة، مقارنة بعام 2023، والذي بلغت فيه، 711590 أسرة.

متوسط حجم الأسرة

وأشارت البيانات إلى أن متوسط حجم الأسرة المعيشية وصل إلى 4 أفراد. كما أن عدد التجمعات السكنية في الإمارة، ارتفع بواقع 7 تجمعات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2260 تجمعاً في 2024، مقارنة بـ 2253 تجمعاً سكنياً في 2023، وبلغ عدد الأفراد في التجمعات السكنية نهاية العام الماضي 841 ألفاً و600 نسمة.