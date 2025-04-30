الملتقى الفقهي بـ«نسائية دبي» يوصي بإدراج حقوق الأسرة في المناهج الدراسية

أوصى الملتقى الفقهي الثالث لقضايا المرأة لعام 2025 الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة الفعاليات الدينية والثقافية صباح أمس، تحت شعار «دور الوعي بالحقوق والواجبات في تحقيق الاستقرار الأسري»، بإدراج موضوعات حقوق وواجبات الأسرة في المناهج التعليمية، بهدف تنشئة جيل واعٍ بحقوقه وواجباته الأسرية منذ سن مبكرة.

كما جاءت التوصيات أيضاً بضرورة إطلاق مبادرات تعزز القيم الأساسية لتربية الأبناء، وتتبنى وسائل مبتكرة يتفاعل معها المجتمع، واستحداث وتطوير التطبيقات الرقمية المتخصصة التي تساعد الأسر على الحصول على استشارات أسرية ومتابعة التقدم في تطوير علاقاتهم، والتعاون مع صانعي المحتوى الإيجابي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في طرح محتوى يعزز المفاهيم الرئيسية التي تقوي دعائم الأسرة، وتسهم في توعية المجتمع، وتوسيع نطاق البرامج التوعوية مثل برنامج «إرشاد» وبرنامج «تآلف» لتشمل أكبر عدد من الأسر، والتأكيد على دور هذه البرامج في تقديم الاستشارات الأسرية المتخصصة وتوجيه الأسر نحو بناء علاقات قائمة على التفاهم والاحترام.

وبدأ الملتقى بتكريم المشاركين، أعقبه جلسات الملتقى التي أدارها الدكتور إسماعيل البريمي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

بناء بيئة مستقرة

وأكد المتحدثون في الملتقى أن رفع الوعي الشرعي والاجتماعي لدى الزوجين يمثل ركيزة أساسية في الحد من النزاعات الأسرية، ويسهم في بناء بيئة مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والحقوق المشتركة، كما تم تسليط الضوء على أهمية تأهيل المقبلين على الزواج، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية الموجهة للمرأة والرجل على حد سواء.

وشددوا على أهمية تعزيز دور المؤسسات الدينية والتعليمية في التثقيف الأسري، وتطوير المناهج التربوية لتشمل مفاهيم العلاقات الزوجية، وتكثيف الدراسات الفقهية المعاصرة لقضايا المرأة.

حقوق وواجبات

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، يطرح الملتقى الفقهي الثالث قضية الحقوق والواجبات الأسرية من منظور الفقه الإسلامي، وأهمية الوعي الصحيح بها، وطرق تعزيزها وتطبيقها لتحقيق استقرار الأسرة، والحد من الخلافات الزوجية الناتجة في الغالب عن الجهل أو الفهم الخاطئ للحقوق والواجبات عند كل طرف، وذلك لترسيخ دعائم سعادة وديمومة الأسرة في المجتمع من خلال قيام كلٍ بدوره، لخدمة الاستقرار الأسري.