700 خبير من 100 دولة بمؤتمر مراقبي الحركة الجوية

6.7 % نمو الحركة الجوية بالإمارات في الربع الأول

بدء المرحلة الرابعة لمشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة

انطلق، أمس في أبوظبي، المؤتمر السنوي الـ 64 للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية، بحضور أكثر من 700 مشارك من أكثر من 130 نقابة عضواً تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأكد أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريحات على هامش المؤتمر، نمو الحركة الجوية في الإمارات بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7% مقارنة بالربع الأول 2024.

وأوضح أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمجال الجوي لدولة الإمارات اجتمعت وراجعت أرقام النمو في الحركة الجوية مع التغيرات الخاصة بتوسعة مطار آل مكتوم والتغيرات الإقليمية. وأوصت ببدء المرحلة الرابعة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات.

وأضاف أن المؤشرات والبيانات الموجودة لدينا تظهر ضرورة البدء بالمرحلة الرابعة لأن عمليات الحركة الجوية تتزايد بقوة، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة تتضمن تصميم مناطق الاختناقات، وتصميم مسارات جديدة تخدم التطورات الجديدة وكثافة الحركة الجوية المتزايدة في مطار آل مكتوم الدولي، معالجة بعض التحديات في أجواء الدولة وأجواء دول الجوار مع مراعاة المبادئ الجديدة لإدارة الحركة الجوية مثل المجال الجوي الحر والمجال الجوي الديناميكي.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بين 2027 - 2028، مشيراً إلى الانتهاء التحضيرات وما تشمله من مناقصات واختيار بيت الخبرة المعني أو الشركة العالمية لتنفيذ المشروع.

وأكد الجلاف أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على مشروع تحديث الإجراءات الخاصة بإدارة الطوارئ بالملاحة الجوية، بالإضافة إلى مشروع المجال الجوي العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وتم عرض المشروع على اللجنة التنفيذية رؤساء الطيران المدني في مجلس التعاون وننتظر موافقتهم لتحديث الدراسة السابقة ووضع آلية تطبيق المشروع الجديد، وتوقع بدء المشروع في الربع الأول 2026.

وحول خطط التوطين في الهيئة، أكد أن عمليات التوطين على قدم وساق، وبرنامج توطين المراقبين نجح في تخريج 4 مراقبين خلال 3 أشهر.

وألقى يوسف الحمادي، رئيس جمعية الإمارات للطيران، كلمة حول إدارة الحركة الجوية، مشيراً إلى زيادة الطلب على خدمات المراقبة الجوية. وأكد عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة في خدمات إدارة الحركة الجوية؛ مشيراً إلى التزام الإمارات الدائم بالتميز على المستويين العربي والإقليمي.