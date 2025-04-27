عبدالله بن زايد يزور جناح «دار البيان للنشر» ويطّلع على صورة نادرة لسموه

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال فعاليات افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جناح «دار البيان للنشر» التابع لـ «دبي للإعلام» المشارك في الدورة الرابعة والثلاثين من المعرض. إذ اطلع خلال الزيارة، على عدد من الصور الأرشيفية لسموه، وهي من أرشيف «البيان»، قدم له نبذة عنها، حامد بن كرم، رئيس تحرير «البيان»، حيث تضمنت هذه المجموعة، صورة نادرة لسموه خلال فترة دراسته في مدرسة جابر بن حيان الابتدائية، إلى جانب صورة أخرى التقطت خلال حفل زفاف سموه.

وتهدف مشاركة «دار البيان للنشر» في المعرض إلى إبراز المشروع الفكري والثقافي الحيوي والنوعي الذي تنهض به الدار، والتي أطلقت قبل أشهر قليلة، حيث ستعمل بمقتضاه على إثراء الحراك الثقافي المحلي والعربي والدولي، كما ستعزز وتدعم دور وقيمة الكتاب والمبدعين بمختلف فئاتهم العمرية ومجالاتهم، وذلك استمراراً لمسيرة «البيان» الرائدة في نشر المطبوعات والمخطوطات لكوكبة من أبرز الكتاب والأدباء الإماراتيين والعرب.

وتشارك «دار البيان للنشر» التابعة لـ «دبي للإعلام»، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بصفة راعٍ فضي في فعاليات الدورة الـ34 من المعرض.

وتعكس هذه المشاركة في المعرض الذي يرفع شعار «مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع»، مدى حرص «دار البيان للنشر» على إغناء وتمكين قطاع النشر والمشهد الثقافي، وتوطيد علاقات التعاون مع الكتاب والأدباء والناشرين، وهو ما يتماشى مع توجهات الدار التي تركز على التواصل المعرفي والتبادل الثقافي وتعزيز قوة الصناعات الإبداعية في الدولة.

وتشارك «دار البيان للنشر» في المعرض بجناح مميز، يستعرض مجموعة من الأساليب العصرية والتقنيات المتطورة التي تعتمدها بهدف المساهمة في إثراء قطاعات الأدب والثقافة ومجالات البحث والاستقصاء والكتابة والترجمة، حيث ترفد وتتناغم بهذا التوجه مع رؤى وبرامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يترجم ويجسد التزام دولة الإمارات برؤيتها الطموحة لتكون مركزاً عالمياً للقراءة وصناعة النشر، ويعكس قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.