رؤية "أم الإمارات 50:50".. نموذج عالمي في تمكين المرأة

تجسد رؤية أم الإمارات 50:50 الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فلسفة عميقة تقوم على جعل ابنة الإمارات شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل، وتنطلق من أن تمكين المرأة ليس خياراً مرحلياً، بل مساراً مستداماً يعكس ثوابت دولة الإمارات في المضي بثقة نحو مئوية 2071 ورؤية أبعد حتى 2075.

لا تقتصر هذه الرؤية على الجانب المحلي، بل تعبر الحدود إلى أفاق ارحب، بهدف تعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، لتصبح ابنة الإمارات نموذجاً دولياً في التأثير والإلهام، وتجسد رسالة تنموية ودعوة مفتوحة إلى الشراكة والعمل والابتكار، فهذه الرؤية ليست مجرد خطة وطنية، بل انعكاس لمسيرة ملهمة تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتستند إلى إنجازات نسائية حقيقية رفعت اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

نماذج ملهمة

يزخر سجل الدولة بنماذج إماراتية ملهمة على الساحة العالمية، حيث برز العديد من الأسماء النسائية الإماراتية على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وأصبحت أيقونات للقيادة والريادة على المستويين الوطني والدولي، من أبرزهن: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، التي أشرفت على تحقيق نجاح تاريخي تمثل في منح المكتب الدولي للمعارض لمدينة دبي حق استضافة إكسبو 2020 ليكون أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما برز اسم معالي شما بنت سهيل المزروعي: وزيرة تنمية المجتمع، كأصغر وزيرة في العالم عند تعيينها، لتكون رمزاً لإلهام الشباب والنساء. ورسخت معالي نورة بنت محمد الكعبي: وزيرة دولة، التي رسخت الحضور الثقافي للإمارات في المشهد الدولي.

وارتبط اسم معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بالتكنولوجيا المتقدمة، ورئاسة مجلس وكالة الإمارات للفضاء، وبإنجاز "مسبار الأمل" التاريخي إلى المريخ. كما تعد معالي الدكتورة أمل القبيسي، أول إماراتية وعربية تترأس برلماناً وطنياً، حيث تولّت رئاسة المجلس الوطني الاتحادي عام 2015، في سابقة تاريخية عززت حضور المرأة العربية في قمة هرم التشريع والقرار، وتعد الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، صوت إماراتي بارز في صياغة أجندة المرأة عالمياً.

حضور دولي

تجاوز الحضور المميز للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية حدود المحلية لتصبح عنصراً فاعلاً في الأمم المتحدة وفي صياغة أجندة المرأة والسلام والأمن، وشغلت مناصب رفيعة في المجالس الدولية والهيئات الأممية، وأسهمت في دعم قضايا التنمية المستدامة وتمكين المرأة على نطاق عالمي، وكانت ولا تزال وجهاً بارزاً في المؤتمرات الدولية الكبرى، سواء في مجالات الاقتصاد الأخضر، الطاقة، الفضاء، أو العمل الإنساني، وحظيت دولة الإمارات بإشادة أممية بجهود الإمارات الرائدة التي تبذلها في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، و تمثل الإناث نحو 60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المعنية بتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الدبلوماسي ويعمل في وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية بالخارج 587 امرأة إماراتية، بينهن 275 دبلوماسية، أي ما يعادل 42% من الإماراتيات العاملات في الوزارة.

احصائيات

تؤكد لغة الأرقام نجاح مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات، حيث تحتل المرأة الإماراتية 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، و26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي. كما تشكل المرأة الإماراتية 71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم. وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الإماراتية إلى 34.6% عام 2024، وتمثل النساء 18% من رواد الأعمال في الإمارات، وفي قطاع التعليم، تشكل النساء 70% من خريجي الجامعات، ويبلغ تمثيلهن في القوى العاملة 46%، فيما تصل نسبتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، منها 30% في مراكز صنع القرار، وتشكل النساء 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ. كما تمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

نهج متكامل

اليوم أضحت المرأة الإماراتية اليوم شريكاً رئيسياً في الحوكمة وصناعة القرار، والعلوم والفضاء، والدبلوماسية والاقتصاد. وبفضل هذا النهج المتكامل، باتت الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة، ورسالة إلهام للأجيال القادمة بأن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكتمل إلا بوجود المرأة في قلبه.