منى المري: منتدى المرأة الإماراتية تتويج لعقد من التمكين برعاية "أم الإمارات"

أكدت منى المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، خلال كلمتها في منتدى المرأة الإماراتية الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، أن الاحتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل دلالة خاصة، إذ نحتفي بمرور عشرة أعوام على إطلاق يوم المرأة الإماراتية بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت أن هذا اليوم تحوّل مع مرور السنوات إلى قصة وطنية جعلت من المرأة محوراً لمشروعه الحضاري، وربطت النهضة بقدرتها على العطاء والقيادة والإبداع.

وأضافت المري، أن القيادة الرشيدة، منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، آمنت بأن تمكين المرأة ليس ترفاً سياسياً أو اجتماعياً، بل هو ركيزة حضارية لبناء دولة متقدمة وقادرة على المنافسة عالمياً.

وأشارت إلى أن منتدى المرأة الإماراتية يُعد ثمرة لهذه الرؤية الحكيمة، ويجسد إيمان القيادة الراسخ بأهمية حضور المرأة في مواقع صنع القرار، وفي المحافل الدولية والدبلوماسية، إلى جانب إسهاماتها في مجالات الفضاء والعلم والعمل والإبداع، فضلاً عن دورها في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الأسرة الصالحة.

وأوضحت أن الدعم التاريخي والرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شكّلا أساس مسيرة المرأة الإماراتية، حيث كانت الداعم الأول لها في التعليم والعمل والقيادة.

وأضافت أن حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تواصل اليوم جهودها الرائدة وتوجيهاتها المستمرة لترسيخ هذا النهج، من خلال جعل تمكين المرأة أولوية استراتيجية، ليس فقط في إطار التنمية الوطنية، بل أيضاً كرسالة عالمية تؤكد أن المجتمعات العربية قادرة على صياغة تجارب ملهمة حين تتوافر الرؤية والطموح والدعم.

واختتمت المري، بأن المنتدى اليوم، وبما يحمله من مشاركات وحوارات، يؤكد أن المرأة الإماراتية ستظل دائماً شريكاً فاعلاً في صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.