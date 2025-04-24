الأمم المتحدة: الإمارات نموذج عالمي في رعاية حقوق الأطفال

أشادت ماما فاطمة سينغاتيه، مقررة الأمم المتحدة الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بمنظومة القوانين والتشريعات الإماراتية، وأكدت أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في رعاية حقوق الأطفال.

وقالت إن الدولة حققت قفزات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايته، متوجهة بالشكر والتقدير للمعنيين في الإمارات على ما أبدوه من حفاوة وتعاون مميزين، مثمنة في الوقت نفسه، الشفافية الكبيرة التي قدمتها الجهات المعنية بالدولة، والتي ساهمت في التعرف بشكل دقيق على النموذج الإماراتي المتميز في حماية وصون كرامة الأطفال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لاستعراض ملخص زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت ماما فاطمة سينغاتيه بأن زيارتها إلى دولة الإمارات تأتي بهدف تقييم جهود الدولة، والاطلاع عن كثب على التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة، وبينت أن منظومة الممارسات التي أقرتها الدولة جعلتها اليوم نموذجاً يحتذى به على كافة المستويات.

وأكدت سينغاتيه، أن الإمارات قامت بخطوات كبيرة لتعزيز حقوق الأطفال، حيث أنشأت مراكز متخصصة، وسنت العديد من القوانين لضمان حقوق الطفل.

وأعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، عن امتنانها العميق لحكومة دولة الإمارات لدعوتها لإجراء هذه الزيارة، مشيرة إلى أن ما وجدته من تعاون خلال الزيارة، يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الطفل وتأمين الحياة الكريمة له.