«التربية» تحدث نظام المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية

كشفت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في لقاء صحافي اليوم عن إجراء تحديثات على نظام المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025-2026 بهدف تعزيز جاهزية الطلبة لمساراتهم الجامعية والمهنية.

وأوضحت معاليها أن التحديثات جاءت بعد دراسة متكاملة للمناهج، وتحليل لنتائج الطلبة خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل موسّعة شارك فيها مدراء النطاق، ومدراء المدارس، وتسع جامعات وطنية رائدة، وذلك للوقوف على واقع التطبيق، واستيعاب مدى إدراك الطلبة للمواد الدراسية، واستكشاف التحديات والفرص.

وأكدت أن التحديثات شملت تقليص عدد المسارات التعليمية من 4 إلى مسارين فقط: «العام والمتقدم»، مع منح الطلبة في الصف التاسع صلاحية اختيار المسار الأنسب لهم وفق ميولهم واهتماماتهم الجامعية.

وأضافت أن الوزارة عملت على مواءمة المناهج العلمية بما يتوافق مع متطلبات كل مسار، مع التركيز على تعزيز المهارات الجوهرية واستثمار المعرفة.

وجاءت التحديثات لتعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتمكين الطلبة من اختيار التخصصات وفق ميولهم وقدراتهم الأكاديمية، كما تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات أكاديمية مبكرة، وتوجيههم نحو مسارات تعليمية تلبي طموحاتهم وتواكب احتياجات سوق العمل المستقبلي، مع التركيز على التخصصات الدقيقة وصقل المهارات ذات الصلة.

ويُخصص المسار المتقدم للطلبة المهتمين بدراسة مجالات مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم المتقدمة، حيث يركّز هذا المسار على تعزيز المهارات العلمية والتخصصية في مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء.

وبيّنت معاليها أن الطلبة المنتقلين إلى الصف التاسع العام المقبل او من كل عام سيُتاح لهم اختيار المواد وفق ميولهم، وستوفّر الوزارة خططًا إرشادية وأدلة موجهة للطلبة وأولياء الأمور، بالتنسيق مع فرق الإرشاد الأكاديمي، لمساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب، مشيرة إلى أن من معايير الالتحاق بالمسار المتقدم حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 80% في مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

وشددت على أن الوزارة تركز في هذه المرحلة على «النوع لا الكم»، مؤكدة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأنه ستتاح للطلبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر فرصة الانتقال بين المسارات، وفقاً لاحتياجاتهم وطموحاتهم.

كما أكدت الأميري أن التحديثات راعت الاحتفاظ بمواد اختيارية ضمن المسار المتقدم، إلى جانب مجموعة من المواد الأخرى في المسار العام، مع اختلاف في عمق المحتوى الدراسي بما يلبي احتياجات كل فئة من الطلبة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق ورش عمل تفصيلية للطلبة وأولياء الأمور في الفترة المقبلة، إلى جانب تزويد المعلمين والمرشدين الأكاديميين بأدلة متخصصة لتيسير التطبيق السلس والدقيق لهذه التحديثات. وأضافت أن مؤسسات التعليم الخاصة المعتمدة من الوزارة ستُدرج كذلك ضمن عمليات التدريب وتنفيذ الأدلة الجديدة.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة راجعت أيضًا مخرجات الحلقة الثانية لتنسجم مع التحولات المقبلة عند انتقال الطلبة إلى المرحلة الثانوية، مؤكدة وجود تطورات إضافية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه التحديثات جاءت بعد تحليل دقيق لنتائج الطلبة، ومراجعة التحديات التي تواجه الطلبة، إلى جانب استثمار التغذية الراجعة الواردة من الميدان التربوي عبر لقاءات وورش عمل متخصصة، مركزة على إعادة النظر في المواد العلمية وموائمتها بما يعزز المهارات الأساسية السبعة، وفي مقدمتها التفكير الناقد والبحث الاستكشافي، تمهيدًا لبناء جيل قادر على التفاعل مع اقتصاد المعرفة.