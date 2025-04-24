باركن تطبق تعرفة المواقف في مناطق جديدة بدبي

أعلنت شركة "باركن" بدء تطبيق تعرفة مواقف جديدة للمركبات في دبي، وذلك في المناطق التي باتت تحمل الرمزين W وWP، وتشمل مناطق، القصيص الأولى، الكرامة، مدينة دبي الملاحية، والكفاف.

وأوضحت الشركة أن الرموز الخاصة بالمناطق هي W232 للقصيص الأولى، W318 للكرامة، W321 لمدينة دبي الملاحية، وW324 لمنطقة الكفاف.

أيام العطلات

وأشارت باركن إلى أن رسوم المواقف في المناطق التي تحمل الرمز WP حددت بـ 6 دراهم للساعة خلال ساعات الذروة، وتبدأ من الساعة ال 8 صباحاً حتى الساعة الـ 10 صباحاً، ومن الـ 4 مساءً حتى الـ 8 مساءً، بينما تكون الرسوم خارج أوقات الذروة 4 دراهم للساعة، وأما المناطق التي تحمل الرمز W فتبلغ الرسوم فيها 4 دراهم للساعة طوال الوقت، منوهة إلى أن المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وكانت شركة "باركن" قد بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتطبيق الرسوم المرنة للمواقف المميّزة، والرسوم العادية لساعات الذروة وخارجها، وذلك في إطار جهودها لوضع حلول لتجنّب الازدحام، وتسهيل تجربة ركن المركبة، وميزت الشركة المواقف المرنة بإضافة الرمز"P" لسهولة تعريف مستخدمي المركبات بالمواقف ذات التعرفة المرنة.

وبحسب الشركة فإن المواقف المميزة هي مواقف عامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، أو في مناطق تجارية، إضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، حيث تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين، والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ودعت "باركن" المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند الركن، والتي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة وفي الموقع الإلكتروني وتطبيق "باركن" الذكي، لافتة إلى أنها قامت مؤخراً بتحديث رموز بعض المناطق في الفئات «C» ،«B» ،«A» و«D» إلى «CP» ،«BP» ،«AP» و«DP».

وبينت الشركة أنه يمكن للمتعاملين الدفع التلقائي دون الحاجة إلى الانتظار من خلال المحفظة الرقمية، وذلك من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وتفعيل الدفع التلقائي مع التأكيد على ضرورة إلغائه عند العودة إلى المركبة ومغادرة الموقف تجنباً لسحب رسوم إضافية عدة.