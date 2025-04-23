أبوظبي تحصد المركز الخامس في مؤشر المدن الذكية لعام 2025

تصدرت إمارة أبوظبي المركز الخامس في مؤشر المدن الذكية لعام 2025، حيث تقدمت العاصمة الإماراتية من المركز العاشر إلى الخامس، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى، وساهمت المساحات الخضراء الواسعة، وخدمة الواي فاي المجانية، ووسائل النقل العام المتطورة، إلى جانب الإدارة الفعالة لحركة المرور، في تعزيز مكانة أبوظبي ضمن مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ويعتمد مؤشر المدن الذكية على تقييم 146 مدينة استنادا إلى تصورات السكان حول البنية التحتية والتقنيات المتوفرة في مدينتهم.

وتواصل دائرة البلديات والنقل التزامها بتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة ذكية، حيث أصبحت العاصمة الآن مقرًا للمكتب الإقليمي لمنظمة المدن الذكية المستدامة العالمية (WeGO) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من دورها الإمارة كمركز للتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات لتمكين المدن في جميع أنحاء المنطقة من الاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.