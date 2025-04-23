"التغير المناخي" تدعو إلى الإبلاغ الفوري عن الحيوانات الخطرة والحالات المرتبطة بها

دعت وزارة التغير المناخي والبيئة جميع أفراد المجتمع والمنشآت المرخصة إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مرتبطة بالحيوانات الخطرة، وذلك وفقًا للمادة (10) من القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 الذي ينظم حيازتها، بهدف ضمان السلامة العامة وضمان تطبيق أفضل المعايير في التعامل مع الحيوانات الخطرة.

أمراض معدية

وأشارت الوزارة إلى وجود 8 حالات رئيسية تستوجب الإبلاغ الفوري والتواصل مع الجهات المختصة، منها 6 حالات تخص المنشآت المرخصة وتشمل إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بذلك، ونفوق الحيوان، وفقد الحيوان، وإصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء من الحيوان، ورغبة المنشأة في التخلي عن الحيوان أو عدم قدرتها على الاحتفاظ به أو رعايته ونقل حيازته لمنشأة أخرى.

كما حددت حالتين يجب على الأفراد فيها التواصل وإبلاغ الجهات المختصة وهي عند العثور على أي من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً، أو العلم بوجود حيوان خطر لدى أي حائز غير مرخص له بامتلاكه.

وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة جاء في إطار تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الحيوانات وأخطارها، والتي قد تصل إلى تهديد حياة الإنسان، إلى جانب المحافظة على هذه الحيوانات كثروة تجب رعايتها، وعدم ترك تربيتها وتداولها إلى غير المختصين أو غير ذوي الخبرة بهذه الشؤون.

الرفق بالحيوان

وذكرت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ حملات توعية خاصة بالرفق بالحيوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية والتربوية والجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف توعية كافة شرائح المجتمع المحلي من طلبة المدارس والجامعات والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بأهمية الرفق بالحيوان وفوائد المحافظة على هذه الثروة، حيث أثبتت الأبحاث أن الرفق بالحيوان وطرق رعايته، له علاقة إيجابية بإنتاجية الحيوانات وجودة المنتجات.