دبي تُشعل شرارة الإبداع في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»

اجتمعت العقول الشابة والمبدعة من مختلف أنحاء العالم في دبي اليوم لتكتب فصلاً جديداً من فصول الابتكار في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025»، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، انطلقت فعاليات التحدي الأكبر من نوعه عالمياً، ليكون مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، نقطة انطلاق هذا الحدث العالمي ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي،

وتتنافس أفضل العقول والمواهب المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة الأوامر البرمجية المبتكرة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن 4 فئات رئيسة، هي: الصور الفنية، الفيديوهات القصيرة، والألعاب الإلكترونية، والبرمجة، ومع بداية اليوم الأول، توجهت الأنظار نحو فئة «الصور الفنية»، حيث يخوض المشاركون تحدياً فريداً يتمثل في إنتاج أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. بين ألوان متغيرة وخيال لا محدود، في أجواء تنافسية شديدة، ولوحات رقمية تنبض بالحياة وتروي قصصاً بعيون خوارزميات وأفكار مبدعين.

وحملت الفئة الثانية إيقاعاً سريعاً، حيث نافس المتسابقون في إنتاج «فيديوهات قصيرة» تُلخص أفكاراً عميقة في ثوانٍ معدودة، كاميرات رقمية، ومونتاج ذكي، ورسائل مؤثرة باستخدام قدرة الذكاء الاصطناعي على سرد الحكايات بإبداع بصري مدهش.

ألعاب

وتعد فئة «الألعاب الإلكترونية»، بمثابة ساحة معركة افتراضية لعقول هندسية برمجية من طراز رفيع، حيث صُممت ألعاب مبتكرة في وقت قياسي، جمعت بين الترفيه والتعليم، وعكست قدرة المتنافسين على توظيف الذكاء الاصطناعي لصنع عوالم تفاعلية تحاكي المستقبل.

البرمجة

وشكلت فئة «البرمجة» مسرحاً للإبداع الخالص، حيث قدّم المشاركون حلولاً برمجية تدمج الذكاء الاصطناعي في حل تحديات معقدة. كل سطر كود كان يحمل فكرة، وكل خوارزمية كانت تحاكي الواقع وتبني على المستقبل.

وبحسب التحدي سيتم اختيار أفضل 24 مشاركاً بواقع 6 من كل فئة، ليتأهلوا إلى الجولة النهائية يوم غدٍ، حيث سيتنافسون أمام لجنة تحكيم متخصصة للفوز بجوائز يصل اجمالي قيمتها إلى مليون درهم، تقديراً لما يصنعه هذا التحدي من بيئة عالمية تحتضن المواهب، وتدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام.