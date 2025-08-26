الإمارات.. الجمعة 5 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، للعام 1447هــ. وبناء على التوجهات الصادرة في هذا الشأن، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025 .

