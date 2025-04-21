200 موظف حكومي متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي

قال سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في تصريح لـ "البيان": تعلمنا من القيادة بأن نفعل ما نقول ونقول ما نفعل والعام الماضي أطلقنا العام الماضي النسخة الأولى للخطة السنوية لتسريع تبنى الذكاء الاصطناعي، وكانت تتضمن جزئيات عديدة من أهمها: اختيار رؤساء تنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية.

وأضاف : اليوم بدلا من أن يكون لدينا 27 رئيسا تنفيذيا في مجال الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم بات لدينا أكثر من 200 موظف حكومي متخصص في مجال الذكاء الإصطناعي.

نمو

وتابع: العام الماضي كنا نتكلم كيف نستطيع زيادة الداتا سنترز الموجودة في إمارة دبي، من العام الماضي إلى هذا العام نحن انتقلنا من 7 إلى 17 وهذه تعتبر استثمارات بمليارات الدراهم، الذكاء الإصطناعي أحد المبادرات العام الماضي.

طلبة المدارس

وأضاف: من ضمن الخطة كان كيف نستطيع أن نوصل الذكاء الاصطناعي إلى المدارس وإلى التعليم، اليوم بات لدينا أكثر من 10000 طالب منخرطين في عدد من البرامج في مدارسهم لتعلم أوامر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن أوامر الذكاء الاصطناعي هي اللغة المعتمدة بين الإنسان و الذكاء الاصطناعي فتعليم الطلبة بهذه الأمور يساعدهم في ليس فقط في دراسته، ولكن كذلك في المجالات العملية، مشيرا إلى أن العديد من المبادرات التي تم إطلاقها العام الماضي أصبحت أساساً لخطة تبني تسريع الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا العام سيكون لدينا مبادرات مميزة جداً ستسهم في نقل دبي إلى مرحلة جديدة في إنجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بحسب النسخة الثانية من خطة دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي.