8 ملايين وظيفة يوفرها قطاع الطاقة النظيفة عالمياً 2030

توقع تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2025»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً، أن يسهم قطاع الطاقة النظيفة في توفير 8 ملايين وظيفة جديدة في مجال التصنيع على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة فرصة استثنائية للنمو الاقتصادي. وبحسب التقرير يتوقع أن تتضاعف الأسواق المرتبطة به 3 مرات لتصل إلى 650 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدفوعة بمساعي الدول لتحقيق أهدافها المناخية.

وأشار التقرير إلى أن التقنيات النظيفة تركز على تقليل الملوثات أو التخلص منها كلياً، حيث تشمل هذه التقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والوقود الأحفوري، إلى جانب الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير النفايات وإدارتها، كذلك إعادة تصميم عملية إنتاج ونقل الطاقة بطريقة تدعم البيئة بدلاً من الإضرار بها.

تصنيع

وبين التقرير أن هناك 4 دول في العالم إلى جانب الاتحاد الأوربي تقوم بتصنيع نحو 90 % من الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح والبطاريات، إضافة إلى المحللات الكهربائية والمضخات الحرارية، في حين تستحوذ أستراليا والصين وتشيلي على أكثر من 90 % من إنتاج الليثيوم عالمياً، وبحسب التقرير يمكن أن يدفع هذا الوضع دولة أخرى لتبني استراتيجية توطين إنتاج تقنيات الطاقة النظيفة كوسيلة استراتيجية لتغير التحول نحو الطاقة النظيفة، في ظل تطور التكنولوجيا وزيادة الطلب على الطاقة، حيث بات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة هدفاً استراتيجياً للدول.

استدامة

وأشار التقرير إلى أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يسعى إلى إتاحة الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة للجميع، وفي هذا السياق أعلن كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عن خطط مشتركة لتوفير الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 بتمويل مشترك يشمل استثمارات للقطاع الحكومي بقيمة 30 مليار دولار واستثمارات أخرى للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار.

كما أشار إلى أن الهيدروجين الأخضر «منخفض الانبعاثات» يعد جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة في المستقبل، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين الأخضر منخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، إلى 10 % من المطلوب لتحقيق صفرية الانبعاثات في عام 2050، ما يتطلب إحراز تقدم كبير في خلايا وقود الهيدروجين والبنية الأساسية لاستخداماتها.

وبين التقرير أن الطاقة تعتبر القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي والتحولات الكبرى وعنصراً حيوياً في حياتنا اليومية، وبالتالي فإن التركيز على تمكين تحقيق الانتقال إلى مصادر جديدة ونظيفة في هذا القطاع الحيوي بات أمراً مهماً، سواء من خلال تطوير مواد مبتكرة أو استغلال الذكاء الاصطناعي المتقدم وصولاً إلى استكشاف إمكانات نظام الطاقة الممتد بين الأرض والفضاء، وتمثل هذه التحولات ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز رفاهية المجتمعات في المستقبل.