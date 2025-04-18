محمد بن راشد مشيداً بجهود طيران الإمارات: أحسنتم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجهود طيران الإمارات، ونشر سموه فيديو لطيران الإمارات، على صفحته على موقع «إكس» معلقاً سموه : مبادرة جميلة أحسنتم ، موجهاً سموه الشكر لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويشير الفيديو إلى مبادرة طيران الإمارات، حيث تعاونت مع 6 كيانات في أفريقيا لتوفير أكثر من 1300 حقيبة مدرسية مصنوعة يدويًا ولوازم قرطاسية أساسية للطلاب الصغار. كل حقيبة مدرسية هي قطعة من التاريخ - حقيبة ذات إصدار محدود من مجموعة "Aircrafted" التابعة لطيران الإمارات، مصنوعة من الأقمشة والأجزاء الداخلية لطائرات الإمارات الشهيرة. ويمثل التوزيع في أفريقيا انطلاقاً لمبادرة أوسع من طيران الإمارات لإعادة استخدام وتدوير المواد لصالح الأطفال في جميع أنحاء العالم.