شركة "إس إيه بي" تنضم لشركاء المعرفة ضمن منصة "جاهز" لمستقبل المواهب الحكومية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم عن انضمام شركة "إس إيه بي" SAP العالمية، إلى شركاء المعرفة العالميين، لمبادرة جاهز لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، المبادرة الوطنية الأكبر والأشمل لمهارات المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم إطلاقها أواخر العام 2022، باعتبارها إحدى مبادرات الهيئة التحولية.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع شركة " إس إيه بي" العالمية، تنضم بموجبها الأخيرة إلى شركاء المعرفة لمبادرة "جاهز" لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، لتطرح من خلالها محتوى متخصص يعزز مهارات الاستدامة، وبرامج تعليمية حول مهارات المستقبل المرتبطة بالتكنولوجيا والاستدامة.

مثل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في حفل التوقيع على المذكرة، مديرها العام، فيصل بن بطي المهيري، فيما مثل شركة " إس إيه بي" مروان زين الدين، مديرها التنفيذي في الإمارات، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

وبموجب المذكرة ستضاف شركة " إس إيه بي" إلى العشرات من شركاء المعرفة الداعمين لمبادرة جاهز لمستقبل المواهب الحكومية، الذين ساهموا في رفد منصتها الرقمية بمحتوى علمي متخصص على شكل مسارات تعلم وبرامج مسجلة، من شأنها تعزيز مهارات المستقبل لدى موظفي حكومة الإمارات، ورواد المنصة.

وستقدم الشركة محتوى متخصصاً لموظفي الحكومة الاتحادية، عبر منصة "جاهز" ضمن مسار مهارات الاستدامة، يوضح الدور المحوري للحكومات في تفعيل استراتيجيات الاستدامة، وكيفية الاستفادة من التسارع في تبني تقنيات حديثة في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجيات.

فيصل المهيري: إضافة نوعية لمنصة "جاهز"

وفي هذا الصدد رحب فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بانضمام شركة " إس إيه بي SAP" لشركاء المعرفة الداعمين لمنصة "جاهز"، باعتبارها أحد بيوت الخبرة الرائدة عالمياً، معتبراً إياها إضافة نوعية للمنصة، حيث تثريها بالمعرفة والمحتوى المهني المتخصص، الذي من شأنه خدمة مستخدمي المنصة من قيادات وموظفي حكومة الإمارات عموماً، وبالتالي خدمة جهود تنمية وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية وكوادرها الوطنية، وتمكينها من مهارات المستقبل.

وذكر أن هذا التعاون سيوفر برامج تعليمية نوعية للمستفيدين من المنصة، حول الاستدامة في بيئة الأعمال، وبما يمكنهم من تصميم أدوات تساعدهم في تلبية متطلبات مؤسساتهم، وتعزيز عمليات ابتكار المنتجات، وتحسين تجارب المتعاملين، بما يخدم توجهات التحول المؤسسي، ويعزز تنافسية حكومة دولة الإمارات.

وأكد سعي الهيئة الدائم لتعزيز آفاق التعاون مع شركاء معرفة جدد ضمن منصة "جاهز"، لما فيه تمكين المختصين والمهتمين والعاملين في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية المستفيدة من المنصة من مهارات المستقبل التي تخصهم، ونشر الوعي بها، من خلال سلسلة برامج وحلقات تعليمية مهنية مصورة، تطرح عبر منصة "جاهز" الرقمية.

" إس إيه بي": تعزيز مهارات الاستدامة

من جانبه قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي للشركة في الإمارات: "تتشرف شركة " إس إيه بي" بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منصة "جاهز"، لما فيه تمكين موظفي الحكومة من فرص التعلم والنمو المستمر.

وأكد إيمان الشركة الراسخ أن الاستدامة الحقيقية تتطلب نهجًا شاملًا يوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لضمان الرفاهية طويلة الأمد للأجيال الحالية والمستقبلية، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الحكومي في هذا المجال، من خلال تثقيف الموظفين حول ممارسات الاستدامة، وتمكينهم من المساهمة بفعالية في الجهود البيئية العالمية، الأمر الذي يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية، يُولي أهمية للصحة البيئية والمرونة على المدى الطويل.

"جاهز" بنسختها الثانية

وكانت الهيئة قد أطلقت النسخة الثانية من منصة "جاهز"، باعتبارها محطة حكومية مهمة لتعزيز جاهزية الجهات وكوادرها للمستقبل، حيث تقدم تجارب رقمية تفاعلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية وتطلعات الموظفين.

وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي شخصي يتماشى مع مسار كل موظف، وتشمل مجموعة واسعة من المهارات المستقبلية مثل: (الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وإدارة المشاريع، وتسريع الإنجاز، بالإضافة إلى مهارات تخصصية في مجالات الموارد البشرية والأمن السيبراني).

كما أطلقت الهيئة، مؤخراً، تطبيق "جاهز" الذكي (Jahiz Future Talents)، لتسهيل تجربة اكتساب مهارات المستقبل لدى المواهب الحكومية، في أي وقت ومن أي مكان، وخدمة رؤية الحكومة الرامية إلى تشجيع تبني التعلم المستمر، واكتساب المهارات الجديدة؛ لتطوير العمل الحكومي وتقديم نماذج جديدة.

" إس إيه بي" في سطور

إس إيه بي (رمزها في بورصة نيويورك SAP) هي شركة عالمية رائدة في تطبيقات المؤسسات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال، تُسخر التكنولوجيا لخدمة المؤسسات من جميع الأحجام والمجالات، ما جعلها ولأكثر من 50 عاماً محطّ ثقة الشركات التي تتطلع إلى العمل بأفضل الإمكانيات والممارسات العالمية من خلال توحيد عملياتها الحيوية التي تشمل الأقسام المالية والمشتريات والموارد البشرية وسلاسل التوريد وإدارة تجارب العملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.sap.com.