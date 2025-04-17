"دبي للمرأة" تطلق أولى جلسات رائدات أعمال دبي

استمراراً لنجاح مبادرة "من دبي إلى العالم"، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة انطلقت ضمن فعاليات منتدى دبي للمرأة عام 2024، انطلقت صباح اليوم أولى سلسلة جلسات رائدات أعمال دبي، الهادفة إلى تسليط الضوء على دور المرأة في ريادة الاعمال وتأثيرها في الاقتصاد الوطني.

وسلطت الجلسة الضوء على رائدات الأعمال من دبي اللواتي استعرضن مشاريعهن التي حققت شهرة إقليمية ودولية انطلاقاً من دبي، التي عرفت دائماً بأنها المدينة الملهمة لتأسيس ونجاح المشاريع ونموها ضمن بنية تشريعية وتحتية متطورة وإجراءات مرنة.

واستضافت الجلسة التي عقدت اليوم في مكتبة محمد بن راشد ثلاث شخصيات نسائية بارزة في مجال الأعمال، وهن: رشا الضنخاني، مؤسسة علامة باباروتي؛ لطيفة بن حيدر، مؤسسة شركة "بيتكم"؛ وشذى الملا، المؤسسة والرئيس التنفيذي الإبداعي لعلامة "شذى الملا".

وفي الكلمة الافتتاحية، شددت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، على أهمية دعم ريادة المرأة في قطاع الأعمال، مؤكدة أن الأمارات دولة حاضنة لريادة الأعمال، حيث تشكل المرأة نسبة 18% من ريادة الاعمال، و77.6% من الشركات المملوكة للنساء تقودها نساء تحت سن الأربعين، 36% من الشركات الصغيرة تمتلكها نساء و80% من هذه الشركات تم إنشاؤها خلال الخمس سنوات الماضية، كما أن أكثر من 25 الف سيدة إماراتية يقدن استثمارات بقيمة 60 مليار درهم.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها تحديدًا في مجال ريادة الأعمال، لما لذلك من أثر إيجابي يعود على الأسرة والمجتمع ككل. كما أكدت التزام المؤسسة المتواصل بتحسين جودة حياة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وقالت إن المؤسسة تدعم ريادة الاعمال النسائية إدراكا منها بأهمية ريادة الأعمال من خلال عدة مبادرات وجلسات ومشاريع.

من جانبهن، أكدت رائدات الأعمال المشاركات في الجلسة أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة كان العامل الأساسي في مسيرة نجاحهن وتمكينهن من تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت أهلي أن الجلسات تهدف أيضا إلى نقل الخبرة إلى رائدات الاعمال المبتدئات وتشجيعهن على تنمية مشاريعهن.