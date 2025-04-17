إطلاق أول منطقة ترفيهية للمكفوفين على شاطئ الكورنيش بأبوظبي

تعزيزاً للقيم المجتمعية السامية، أطلقت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، عبر تخصيص وتجهيز منطقة بشاطئ كورنيش أبوظبي لفئة المكفوفين، بمساحة 1000 متر مربع، تم تجهيزها بكل متطلبات الأمن والسلامة والترفيه لهذه الفئة الغالية من المجتمع، مع توفير لوحات ارشادية بلغة برايل على امتداد الكورنيش.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه لكل فئات المجتمع.