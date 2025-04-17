انطلاق فعاليات الملتقى التاسع لكليات التربية بجامعة الإمارات

تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، انطلقت صباح اليوم بالجامعة فعاليات الملتقى التاسع لكليات التربية بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "كليات التربية ومستقبل التعليم"، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والأستاذ فهد الحربي من إدارة التعليم في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأستاذ الدكتور محي الدين توق رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، إلى جانب حضور نخبة من المتخصصين والضيوف.

جلسات نقاشية

ويتضمن الملتقى على العديد من الجلسات النقاشية الثرية التي تؤكد على ضرورة إثراء المجتمع بالقيم التربوية والاتجاهات الحديثة في التعليم، التي تواكب التطور المعاصر لمخرجات العملية التربوية، إلى جانب جلسات نقاشية أخرى سلطت الضوء على مستقبل كليات التربية في ظل التحول الرقمي، وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية بدول الخليج، والاعتماد الأكاديمي للبرامج التربوية وممارسات الجودة، والتأكيد في الوقت ذاته على التزام كليات التربية بتعزيز برامجها الأكاديمية باستمرار عبر إطار عمل كفاءة التربويّين المتكامل، الذي يزود المعلمين بالمهارات المتخصصة اللازمة لمواجهة التحديات وخلق الفرص المستقبلية، والعمل على تمكين المعلمين والتربويين على رعاية الجيل المقبل من القادة التربويين، والتركيز أيضا على تعزيز مهارات المعلمين والتربويين، وتطوير استراتيجيتهم التعليمية وقدراتهم القيادية، والحرص على إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز المسؤولية البيئية بين الطلبة والمعلمين والتربويين.