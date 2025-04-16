"مجلس الإمارات للإعلام" يحبط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي في 2024

أكد مجلس الإمارات للإعلام، أنه أحبط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي، في الوقت الذي وافق فيه على ادخال أكثر من مليون عنوان إلى الدولة بنهاية العامة الماضي 2024.

وأوضح في تقرير عرضه اليوم (الأربعاء) خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود مجلس الإمارات للإعلام في صون الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، أن العام الماضي، شهد قيام المجلس بمتابعة وتصنيف أكثر من 1262 فيلما سينمائيا، بالإضافة إلى متابعة وتصنيف أكثر من 375 لعبة.

واما فيما يتعلق بمنح أذونات لنصوص المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي تقدم في الدولة، ففد أجاز مجلس الإمارات للإعلام، 149 نصاً، بجانب قيامه بنحو 5500 جولة تفتيشية على الشركات والمكتبات لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة.