"وزارة الأسرة" تعلن عن مجموعة مشاريع لتسهيل توفير الخدمات لكبار المواطنين

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة أنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية المزمع تقديمها لفئة كبار المواطنين، تتضمن إطلاق خدمة هاتفية موثوقة، يتمثل في خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.

وبينت خلال رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) أن المشاريع تشتمل التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والبنوك والمراكز الصحية لضمان تكامل البيانات وتحديثها بشكل موحد وسهل دون تكرار الإجراءات من خلال هذه الحزمة.

ولفتت معالي سناء بنت محمد سهيل إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم وتضمن استقلاليتهم وتحميهم من أي شكل من أشكال الإقصاء والاستغلال.

واشارت إلى أن الوزارة تعمل على صعيد تحسين الخدمات العامة لكبار المواطنين، من خلال إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار المواطنين، خاصة لمن لديهم صعوبة في التنقل، فضلاً عن تصميم برامج تدريبية تكنولوجية مبسطة لتأهيل كبار المواطنين على استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بشكل تدريجي.

وأكدت أن الوزرة تدرك أن كبار المواطنين يشكلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وأن توفير خدمات متكاملة لهم يعكس التقدير الدولة لإعطائهم ودورهم المحوري، وبناء عليه، تسعي الوزارة إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إليهم، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحديا مباشرا لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية.