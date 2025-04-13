محمد المري: ما قام به عبدالله البلوشي انعكاس لثقافة مؤسسية متجذرة في إقامة دبي

قال الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب بدبي "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على إشادته الكريمة بموظفينا الذين يزرعون الابتسامة في وجوه الناس، ويجسّدون بأفعالهم معنى الخدمة الحقيقية للإنسان".

وأشار إلى أن ما قام به زميلنا الوكيل عبدالله البلوشي في المنافذ الجوية، ليس موقفًا فرديًا، بل هو انعكاس لثقافة مؤسسية متجذّرة في إقامة دبي، ثقافة نغرسها يوميًا في موظفينا، تقوم على التفاعل الإنساني والرحمة قبل الإجراءات، وعلى تحويل لحظات التوتر إلى طمأنينة وثقة.

وأوضح ان هذه الروح لم تأت من فراغ، بل ثمرة توجيهات مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي علّمنا أن خدمة الإنسان هي الغاية الأسمى، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي شكلت منظومة متكاملة من المتابعة والتحفيز لنصل اليوم إلى ما نراه من عطاء.

وأكد: نحن اليوم في إقامة دبي لا نمارس العمل كروتين، بل كرسالة. لقد وصلنا إلى مستوى النخبة، ومن الواجب أن يرقى الجميع إلى مستوى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب -دبي في رؤيتها وإنسانيتها. وأنا فخور بكافة الموظفين في جميع منافذ تقديم الخدمة، فهم سفراؤنا الحقيقيون، وما يحققونه من أثر لا يأتي من فراغ، بل من رؤية، وثقافة، ونهج رسخه قادتنا فينا جميعًا.