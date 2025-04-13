عبدالله البلوشي يروي ما حدث في مطار دبي مع المسافرة

عبّر الوكيل عبدالله البلوشي، مأمور الجوازات في مطار دبي الدولي، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لما تفضل به سموه من كلمات نعتز بها، واعتبرها وسام فخر وحافزًا لمواصلة العطاء في خدمة الإنسان.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى سعادة الفريق محمد المري، المدير العام، واللواء عبيد بن سرور، نائب المدير العام، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، وكافة القيادات في إقامة دبي، على دعمهم المستمر وترسيخهم لثقافة الخدمة الإنسانية الراقية التي تتجلى في تفاصيل العمل كافة.

وأوضح البلوشي أن ما حدث في ذلك الموقف الإنساني لا يُعد جهدًا فرديًا بقدر ما هو انعكاس للقيم المؤسسية الراسخة التي يعمل بها جميع موظفي الإدارة.

وقال: "لاحظت على إحدى المسافرات علامات التوتر والحزن، وبهدف التخفيف عنها، بادرتها بالابتسامة، ثم تبين أنها تودّع ابنها. فطلبت من الزملاء السماح له بالدخول لتوديع والدته، وحرصت على طمأنتها، ودعوتها للعودة إلى دبي بعد انتهاء فترة علاجها".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المواقف، رغم بساطتها الظاهرة، تُعبّر عن نهج إنساني أصيل استقته الكوادر من القيادة الرشيدة، حيث يُقدَّم الإنسان أولًا، وتصبح الرحمة والابتسامة جزءًا لا يتجزأ من أداء الواجب.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أشار في تدوينة مرفقة بمقطع فيديو على حسابه في منصة إكس للقصة قائلاً: "تحية لمن يرسم ابتسامة.. أو يدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر"، مضيفا سموه: "هذه دبي التي نريد".