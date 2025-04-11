وكالة الإمارات للفضاء تراقب الأرض عبر 13 تطبيقاً

أكد المهندس سلطان الزيدي، مدير مجمع البيانات بوكالة الإمارات للفضاء، أهمية التحول الرقمي وتطوير منصات تحليل البيانات الفضائية في تسهيل الوصول إلى الصور الفضائية وتحليلها وتصورها.

وأوضح أن منصة تحليل البيانات الفضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في ردم الفجوة بين بيانات الفضاء والخدمات التطبيقية، ما يخلق سوقاً ديناميكياً للتطبيقات المبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن جهود الوكالة لم تقتصر على تطوير منصة التحليل فقط، بل شملت أيضاً إطلاق أكثر من 13 تطبيقاً تشمل برمجيات وخوارزميات متقدمة لمراقبة الأرض، حيث تستخدم هذه الحلول الذكية في مجالات عدة مثل الأمن الغذائي، ومواجهة التغير المناخي، وإدارة الأزمات والكوارث، ما يعكس التزام الوكالة بتقديم حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والعالمية.

وأكد أن مجمع البيانات الفضائية يُعد منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين العلماء والباحثين ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة من تطوير برمجيات وحلول تكنولوجية تلبي احتياجات العصر الرقمي وتعزز من قدرات القطاع الفضائي الوطني.