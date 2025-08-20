"التربية" تفتح باب النقل في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب النقل في المدارس الحكومية لفئة المواطنين وأبناء المواطنات، خلال الفترة من 18 وحتى 29 أغسطس الجاري، وفق ضوابط محددة تضمن سلاسة الإجراءات وتنظيم عملية التسجيل.

وأكدت الوزارة في تعميمها الموجّه إلى مديري المدارس الحكومية على ضرورة توجيه أولياء الأمور للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الوزارة، وبما يتوافق مع الشواغر المتاحة في المدارس.

وأوضحت أن النقل والتسجيل متاح لجميع أنواع التعليم، بما في ذلك الطلبة الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالدراسة، أو القادمين من المدارس الخاصة، أو المنتقلين من المعاهد الفنية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بالحالات الخاصة من أبناء المواطنات ممن لا تتوفر لديهم أوراق ثبوتية كاملة، شددت الوزارة على أهمية استلام المستندات المتوفرة من ولي الأمر ورفعها عبر الرابط المحدد، ليتم تسجيل الطلبة في النظام وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت على ضرورة متابعة الطلبة المعتمدين مسبقاً عبر رابط التسجيل، والتواصل مع أولياء أمورهم لاستكمال المستندات المطلوبة، والتي تشمل: شهادة نهاية العام الدراسي بالدرجات، شهادة ترك الدراسة أو الانتقال بين المدارس، إضافة إلى براءة الذمة.

وبشأن مدارس الأجيال، أوضحت الوزارة أن التسجيل والنقل في الصفوف الثاني والثالث والرابع يقتصر على الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة فقط من فئة المواطنين وأبناء المواطنات، بينما يظل الصف الأول متاحاً لجميع أنواع التعليم.

وشددت الوزارة على أن عملية التسجيل ستتم عبر الموقع الإلكتروني فقط، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة ورفع الوثائق المطلوبة بشكل كامل، لضمان قبول الطلبات دون تأخير. كما نبهت إلى أن الروضات ستحدد المواعيد الخاصة بالمقابلات لاحقاً، على أن يتم توزيع الأطفال وفق نتائج التقييم وعدد المقاعد المتاحة في كل شعبة.