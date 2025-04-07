عبدالرحمن العويس: الإمارات تعمل وفق استراتيجيات تقوم على دمج التقنيات المتقدمة في مجال الصناعات الدوائية والطبية

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع إن دولة الإمارات تعمل وفق استراتيجيات واضحة في مجال الصناعات الدوائية والطبية، تقوم على دمج التقنيات المتقدمة في شتى جوانب الإنتاج الصحي، بدءًا من البحث والتطوير، مرورًا بمراقبة الجودة، ووصولًا إلى التوزيع، مضيفاً بأن "الاستراتيجية تتضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات الضخمة، وتطبيق أنظمة التصنيع الذكي".

ولفت في كلمته خلال افتتاح أعمال وفعاليات النسخة الثالثة من "المنتدى العالمي للإنتاج المحلي" اليوم بأبوظبي، إلى أن الدولة تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية للابتكار المتقدم، إلى تقليل البصمة البيئية لقطاع الرعاية الصحية، انسجامًا مع أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

محطة

وأوضح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، أن " المنتدى العالمي للإنتاج المحلي" يمثل محطة مهمة نحو تعزيز الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات والتقنيات الصحية، باعتبارها غايةٌ تقع في صميم الصحة العالمية والتنمية المستدامة على حدٍ سواء.

وقال : يجسد المنتدى الأهمية البارزة للشراكات الاستراتيجية البناءة، والتعاون المثمر بين مؤسسة الإمارات للدواء ومنظمة الصحة العالمية، مبيناً في الوقت نفسه، أن هذا الحدث البارز يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الإنتاج المحلي، ومرونة سلاسل التوريد، والارتقاء بمستوى التعاون الدولي الفعّال.

واعرب معاليه عن اعتزازه بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لترسيخ مكانتها كمركزٍ موثوقٍ للابتكار في مجال الصناعات الدوائية والطبية، مضيفاً ان "دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة ماضية في تعزيز التزامنا بدفع عجلة التقدم في هذا القطاع الحيوي".

وأفاد : إن استثمارات دولة الإمارات المتواصلة تهدف إلى توسيع نطاق قدرات التصنيع المحلي وتطويرها، بالإضافة إلى دعم منظومات البحث والتطوير وتعزيزها، والالتزام بأرفع المعايير الدولية في تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات الطبية ذات الجودة العالية.

حلول

وتابع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس : "فيما نواصل مسيرتنا الطموحة لمواكبة التوجهات الإستراتيجية لقيادتنا الحكيمة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كمركزٍ عالميٍ رائدٍ لعلوم الحياة، فإننا نسعى لبناء حلولٍ عالميةٍ تلبي احتياجات المجتمعات ونطمح إلى إيجاد تناغم بناء بين الاستثمار والابتكار من جهة، وبين السياسات وأثرها الملموس على حياة الناس من جهةٍ أخرى.

وأضاف : من هذا المنطلق، فإن استضافة المنتدى العالمي للإنتاج المحلي 2025 هنا في دولة الإمارات تحمل في طياتها رسالة ذات أبعاد استراتيجيةٍ مستدامة، تتمثل في أن الإنتاج المحلي يتخطى كونه أولوية صحية، إذ أصبح ضرورة تنموية ملحة، وأن العمل الجماعي والتعاون الدولي هما السبيل الأمثل لبناء عالم أكثر مرونة وشمولية، وصحةً للجميع.