الإمارات غداً.. طقس غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرةً للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية غلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:35 والجزر الثاني عند الساعة 24:06، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 19:07 والجزر الأول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 34 50 25

دبي 41 35 55 30

الشارقة 42 34 55 30

عجمان 41 35 55 25

أم القيوين 41 34 60 30

رأس الخيمة 41 33 65 35

الفجيرة 35 31 85 60

العـين 43 32 50 20

ليوا 45 32 50 20

الرويس 41 32 75 25

السلع 41 31 70 25

دلـمـا 41 33 95 45

طنب الكبرى / الصغرى 38 34 85 35

أبو موسى 39 33 80 35