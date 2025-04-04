«ترند استوديو جيبلي» يهدد خصوصية بيانات المستخدمين ويتيح للنظام صلاحية استخدامها

مع تصاعد الاهتمام العالمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حظيت ميزة إنشاء الصور بأسلوب استوديو جيبلي عبر منصة «شات جي بي تي» انتشاراً واسعاً بين المستخدمين، ما ساهم في ارتفاع عددهم بشكل غير مسبوق، حيث أشارت التقارير الأخيرة تجاوز متوسط المستخدمين النشطين أسبوعيًا حاجز 150 مليون مستخدم، وفي هذا السياق حذّر الخبير التقني محمد خالد الشامسي، صاحب منصة « سايبر نت» للتدريب التقني وأحد شركاء مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي التابع لمكتب وزارة الذكاء الاصطناعي، من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على معالجة الصور.

وأكد أن المستخدمين يساهمون دون وعي في تغذية هذه الأنظمة ببياناتهم الخاصة عند استخدامهم لميزات تبدو ظاهريًا ترفيهية، مثل ميزة «الترند الحالي».

وأوضح أن هذه الأدوات لا تكتفي بعرض الصورة المعدلة فحسب، بل تقوم فعليًا بتحليل مكوناتها وتخزينها ضمن قواعد بيانات تُستخدم لاحقًا في تدريب النماذج الذكية وتحسين أدائها، وأشار إلى أن التعامل مع هذه الأدوات يجب أن يكون أكثر حذرًا، خصوصًا أن الإعدادات الافتراضية في كثير من التطبيقات تتيح استخدام الصور والبيانات الشخصية لأغراض تطوير أنظمتها من دون تنبيه مباشر للمستخدم، وفي حال تعرض المنصات لاختراق أو تسريب معلومات، قد تجد تلك الصور طريقها إلى أطراف غير موثوقة، ما قد يؤدي إلى استغلالها بطرق غير أخلاقية.

تقنيات

وفي سياق حديثه عن التطورات التقنية و قراءة بيانات الصور، أشار الشامسي للإمكانيات الدقيقة التي توفرها أدوات « جالاكسي إيه آي » لدى مستخدمي أجهزة الأندرويد في إعادة تكوين أجزاء غير ظاهرة من الصور، بما فيها ملامح الوجوه غير المكتملة بدقة عالية تفوق ال90%، وأوضح أن هذا النوع من الخوارزميات رغم قدراته المتقدمة قد يفتح المجال أمام إساءة الاستخدام، خصوصًا في حال تم استغلاله خارج إطار الاستخدام الأخلاقي، ودعا مشدداً على مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري في مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن بعض الخيارات المتعلقة بالسماح باستخدام البيانات تكون مفعّلة تلقائيًا، وتحتاج إلى إيقاف يدوي من قبل المستخدم، وأكد أن التوعية الرقمية أصبحت اليوم ضرورة لابد منها في ظل تسارع تطور التقنيات، مضيفًا أن أبسط إجراء يمكن اتخاذه لحماية الخصوصية هو تجنب مشاركة أي معلومات أو صور خاصة ما لم تكن هناك حاجة حقيقية لذلك.