"باركن" تبدأ تطبيق التعرفة المرنة للمواقف العامة في دبي غداً

تبدأ شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، اعتبارا من الغد تطبيق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في دبي، وفقا للسياسة التي أقرتها هيئة الطرق والمواصلات، حيث ستطبق تعرفة مختلفة في أوقات الذروة وخارجها على جميع مواقف المركبات العامة المرسمة في محفظة الشركة، بالإضافة إلى ما يقارب 35% منها في مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين. وستعتمد التعرفة على نوع الموقف (المميزة والعادية) ووقت الاستخدام.

وتهدف التعرفة المرنة للمواقف إلى تحسين إدارة المواقف في المناطق المزدحمة، وتشجيع استخدام البنية التحتية للمواقف، وتسهيل حركة المرور في المدينة، خاصة خلال أوقات الذروة.

وستطبق تعرفة أوقات الذروة لمدة 6 ساعات يومياً (من 8 إلى 10 صباحاً ومن 4 إلى 8 مساءً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية. أما التعرفة خارج أوقات الذروة (من 10 صباحاً إلى 4 مساءً ومن 8 إلى 10 مساءً) فستبقى دون تغيير، وستكون متوافقة مع التعرفة الحالية.

وخصصت الشركة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، ما يقارب 40% من محفظة مواقف الشركة كمواقف من فئة المواقف المميزة، بينما تم تصنيف البقية كمواقف من فئة المواقف العادية.

وتشمل المواقف المميزة المواقف العامة التي تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية أو في مناطق تجارية، بالإضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات.

كما تم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف، حيث تتوفر المعلومات اللازمة حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي. مواقف المركبات في مناطق الفعاليات الكبرى

وأوضحت الشركة أنه لانسيابية الحركة المرورية خلال الفعاليات الكبرى، ستطبق باركن تعرفة بمقدار 25 درهماً إماراتياً للساعة الواحدة من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً في المنطقة المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك على ما يقارب 200 موقف وذلك اثناء تلك الفعاليات، وتشمل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية وغيرها بهدف الطلب المتزايد على المواقف الناتج عن حركة المرور الاستثنائية خلال هذه الفعاليات، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وسيتم تطبيق هذا النظام خلال الفعاليات مثل «جيتكس»، حيث سيتم تطبيق ساعات الفعاليات في المناطق المحيطة لإدارة الزيادة المؤقتة في الطلب على مواقف المركبات. وسيتم تفعيل مناطق مخصصة لمواقف الفعاليات برسوم مرنة لتلبية العدد الكبير من المركبات، وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح أثناء الفعالية، مع عرض المعلومات المحدثة على لوحات إرشادية، وستكون متاحة أيضاً عبر موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.