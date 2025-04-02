الإمارات.. 27.9 درجة معدل الحرارة المتوقع الشهر الجاري و6.9 ملم سقوط الأمطار

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة المتوقعة لشهر ابريل الجاري ستكون حول المعدل، وقد ترتفع قليلاً، وسيكون المعدل المتوقع خلال هذا الشهر 27.9 درجة مئوية.

وبين أن التوقعات لهذا الشهر تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل أو حول المعدل العام بواقع 6.9 ملم، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية العظمى في الهواء ستقل بالمقارنة مع شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع ان تكون نسبة الرطوبة 70%، مع وجود فرص لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر ابريل، والتي نشرها المركز الوطني عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي «X»، فإن أعلى كمية أمطار سجلت في ابريل كانت في عام 2024، وتحديداً في منطقة «خطم الشكلة» بواقع 260.3 ملم.

وبحسب الإحصائيات، فقد شهد شهر ابريل من العام 2012 تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «الرويس» التي سجلت 46.9 درجة مئوية، بينما تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر ابريل عام 2013 بواقع 5 درجات مئوية وذلك في منطقة «جبل جيس».

وأوضح المركز أن ابريل عام 2015، يعد أكثر شهور ابريل تسجيلاً لعدد مرات تكرار الضباب، بواقع 11 يوماً للضباب الكثيف، و4 أيام للضباب الخفيف.

وحول الطقس المتوقع، قال المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تسود الدولة خلال شهر ابريل الجاري، رياح شمالية غربية أغلب أيام الشهر، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء، بتأثير دورة نسيم البر والبحر، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والاتربة أحيانا.

ونوه المركز الوطني للأرصاد بان شهر ابريل من العام 2003 شهد تسجيل، أعلى هبة رياح بواقع 137كم/ساعة، وذلك في منطقة «مطار العين».

ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للإرصاد، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي سجل لشهر ابريل كان في عام 2021 بواقع 10340 وات في الساعة/متر مربع في أبوظبي، بينما كان شهر ابريل من العام 2024 هو الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، والذي سجل 186 وات في الساعة/متر مربع في منطقة «ميناء خورفكان».