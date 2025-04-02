98 % من خريجي «كلية أبوظبي للإدارة» إماراتيون

أكدت كلية أبوظبي للإدارة الالتزام بتطوير وتدريب الكوادر الإماراتية في مجالات القيادة، والابتكار وريادة الأعمال، وإدارة التكنولوجيا الرقمية، ووصل عدد خريجي الكلية منذ تأسيسها حتى اليوم إلى 1829 خريجاً، بينهم 98 % من المواطنين.

وقال الدكتور طيب كمالي رئيس مجلس إدارة الكلية إن كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) هي إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لغرفة أبوظبي، تم تأسيسها لتقديم تعليم أكاديمي متميز يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأضاف: تتميز الكلية بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب أحدث التطورات العالمية. وتركز الكلية على بناء شخصية الطالب من خلال برامج تعليمية عملية ومبتكرة، كما تلتزم بتطوير مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي. كما أن الكلية تحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية لتعزيز جودة التعليم وإتاحة فرص تعليمية وعملية متميزة لطلبتها.

وتقدم الكلية برامج ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال، وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي، وماجستير العلوم في تحليل الأعمال بمساريه – إدارة البيانات الضخمة وإدارة الذكاء الاصطناعي. كما تقدم برنامج بكالوريوس العلوم في الإدارة - بالتركيز على إدارة التكنولوجيا الرقمية.

وأشار إلى أن برنامج بكالوريوس العلوم في الإدارة هو برنامج فريد من نوعه في الإمارات، حيث يركز على دمج التكنولوجيا الرقمية مع مبادئ الإدارة الحديثة، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات عصر Industry 4.0، بما في ذلك تعلم أدوات مثل البيانات الضخمة، التحليل، والذكاء الاصطناعي. يتضمن البرنامج مزيجاً من التعليم العام، الدورات الأساسية في الإدارة، والتركيز على إدارة التكنولوجيا الرقمية، مما يضمن للطلاب اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الرقمية المتزايدة في عالم الأعمال.

اعتمادات أكاديمية

وأوضح الدكتور طيب كمالي أن الكلية حاصلة على اعتمادات أكاديمية مرموقة من العديد من الهيئات العالمية والمحلية، مما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، لافتاً إلى أن الكلية معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات وهي عضو في جمعية إدارة الأعمال الدولية (AMBA). كما أنها معتمدة من مؤسسة AACSB، وهي عضو في شبكة تطوير الخريجين (BGA) و PRME (مبادئ إدارة التعليم المسؤول في منطقة الشرق الأوسط). إضافة إلى ذلك، الكلية حاصلة على اعتماد QAA (الهيئة العالمية للجودة) من المملكة المتحدة.