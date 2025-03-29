بلدية دبا الحصن تكثف جهودها لاستقبال عيد الفطر

أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن أن البلدية انتهت من التحضيرات، وكافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك وفق خطط مدروسة وبرامج متخصصة ومتكاملة تعزز من دورها الرقابي والتوعوي وتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة الفاضلة، بالإضافة إلى تزيين طرق وميادين ومداخل المدينة الفاضلة ابتهاجاً بحلول العيد.

ولفت إلى أن إدارات البلدية ستكثف خلال أيام عيد الفطر السعيد الزيارات التفتيشية على أسواق ومطاعم المدينة، والرقابة على منافذ البيع لضمان تطبيق مختلف الإجراءات الصحية على مختلف المواد الغذائية في المدينة، وذلك في إطار مواصلة الرقابة الدورية على منافذ بيع المنتجات الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأوضح طالب عبدالله اليحيائي أنه تم الانتهاء من تزيين المرافق العامة والدوارات بزينة العيد السعيد، بالأشكال الهندسية والأعمدة ذات الزخارف والمجسمات المضيئة التي تتضمن عبارات التهنئة والتبريك، الى جانب تكثيف اعمال التنظيف لاستقبال زوار شاطئ المدينة والحدائق العامة، وتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

أوقات عمل الحدائق

وتعزيزاً لمبدأ الترفيه أكد اليحيائي أن حدائق المدينة، تفتتح أبوابها أمام كافة الزوار خلال أيام الأسبوع من الاثنين حتى الخميس من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 10 مساء. وعطلة نهاية الأسبوع من الجمعة حتى الأحد من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساء.

المقصب

واشار إلى ان مقصب البلدية يفتح أبوابه من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، ويعمل يوم الجمعة بالفترة الصباحية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر صباحاً، وبالفترة المسائية يعمل من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساء، حيث سيكون الذبح تحت إشراف طبي من قبل الأطباء البيطريين.

حجز الكتروني للذبح

وقال اليحيائي: يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية خدمة "الحجز الإلكتروني للذبح" وذلك حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للسكان، حيث يستطيع المواطنون والمقيمون في المدينة الفاضلة الدخول إلى الموقع من خلال الرابط www.dhmun.shj.ae،

ذاكرا ساعات العمل في أسواق المدينة التي تشهد اقبالاً خلال عيد الفطر، منها سوق السمك سيعمل خلال أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وبالفترة المسائية يعمل من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة مساءً ويعمل يوم الجمعة بالفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الحادية عشر والنصف صباحاً وبالفترة المسائية من الرابعة عصراً ولغاية العاشرة مساءً.

كما سيعمل سوق الخضار والفواكه واللحوم والطيور بالمدينة خلال أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً. ويوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الحادية عشرة مساءً.

وتهيب البلدية بالجمهور، بضرورة التواصل معها على مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة.