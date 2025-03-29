بلدية دبي تُعلن أوقات عمل الحدائق والمرافق الترفيهية خلال العيد

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد وأوقات العمل في الحدائق العامة والتي تضم الحدائق الكبرى والعامة والسكنية والساحات، والمرافق الترفيهية، خلال أيام عطلة عيد الفطر، وذلك ضمن جهودها في توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة تتيح لسكان الإمارة الاستمتاع بها، وترتقي بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم وجودة حياتهم.

أوقات العمل

وحددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق الكبرى والتي تشمل: حديقة زعبيل، والخور، والممزر، والصفا، ومشرف الوطنية، والحدائق السكنية والساحات من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل. كما حددت أوقات العمل في مضمار الدراجات الجبلية ومسار المشي الجبلي ضمن حديقة مشرف الوطنية بين الساعة 6:30 صباحاً و5:30 مساءً. وفي مشرف هب بين الساعة 6:30 صباحاً و12:00 ليلاً.

وأوضحت بلدية دبي أن أوقات التشغيل في الحديقة القرآنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، وكهف المعجزات والبيت الزجاجي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:30 مساءً، بينما ستكون أوقات تشغيل برواز دبي من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وبالنسبة لمدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً وحتى 8:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 8:00 مساءً.

وذكرت بلدية دبي أن بحيرات المرموم "بحيرة الحب وإكسبو والطاقة الشمسية والهلال" وبحيرات سهيلة ستكون مفتوحة على مدار الساعة.

وأشارت البلدية إلى انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المشوقة التي تتناسب مع جميع افراد العائلة، حيث عززت بلدية دبي جاهزية الحدائق العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال العيد، بما يعكس التزامها بتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية التي تضمن أن يستمتع سكان وزوار إمارة دبي بأجواء العيد، وجعل دبي أكثر جاذبية وريادة في مختلف الأوقات والمناسبات.