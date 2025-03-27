600 أسرة تستفيد من معرض «عطايا العيد»

كشفت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، عن تنظيم مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة المعرض الخيري السابع عشر «عطايا العيد»، الذي قدم أكثر من 15 ألف قطعة من الملابس الجاهزة، والأحذية، والاحتياجات العائلية المتنوعة، استفاد منها 600 أسرة من مختلف إمارات الدولة، وساهم المعرض في إدخال الفرحة إلى قلوب الأسر والأطفال، قبيل قدوم عيد الفطر السعيد، وعكس حرص المؤسسة على الاهتمام بأدق تفاصيل الدعم المجتمعي.

وأشارت إلى أن المعرض يأتي في سياق تفاعل المؤسسة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عام المجتمع، حيث يمثل المعرض إحدى مبادرات شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز روح الترابط والتلاحم المجتمعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي والعطاء المستدام كجزء أصيل من الهوية الإماراتية.

وأوضحت حارب أن المؤسسة أطلقت خلال شهر رمضان المبارك حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والخيرية، مستهدفة دعم الأسر المتعففة ومساندة الأفراد الأقل دخلاً، بما يعكس التزامها الراسخ بدورها المجتمعي والإنساني في خدمة المجتمع.