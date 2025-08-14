محمد بن زايد معزياً في وفاة جنشيتسو سن: كان رمزاً للتعارف بين الحضارات وتعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص عزائه ومواساته لليابان وشعبها في وفاة الدكتور جنشيتسو سن، كما قدم سموه تعازيه لعائلته وذويه ومحبيه.

وذكر سموه أن الراحل كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات ونموذجاً للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة من خلال طقوسه في تحضير الشاي التقليدي الياباني.

ولفت سموه إلى أن الدكتور جنشيتسو سن قام بدور مهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان من خلال تعريف الشعب الإماراتي بالتقاليد اليابانية العريقة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خالص العزاء في وفاة الدكتور جنشيتسو سن إلى ذويه ومحبيه والشعب الياباني. كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات ونموذجاً للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة من خلال طقوسه في تحضير الشاي التقليدي الياباني، وقام بدور مهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان من خلال تعريف الشعب الإماراتي بالتقاليد اليابانية العريقة".