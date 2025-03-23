"البيان" تكشف تفاصيل مكرمة حمدان بن محمد لموظفي حكومة دبي المدنيين

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنه سيتم صرف مكافأة أداء الموظفين المدنيين في حكومة دبي عن العام 2024 التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقيمة 277 مليون درهم، قبل عيد الفطر المبارك.

‎وأوضحت الدائرة أنه تم اعداد آلية لصرف المكافآت بناء على نتيجة اداء الموظفين عام 2024 لكافة الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي وبعض الجهات المشمولة في احكام هذا القرار، وتكون المكافأة للموظفين الحاصلين على تقييم يلبي التوقعات فأعلى وبحسب مستويات الاداء.

‎وأشارت الدائرة إلى أن المكافأة تعكس مساعي حكومة دبي الحثيثة في الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، لتعزيز موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات وأكثرها كفاءة من حيث الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانة حكومة دبي حكومةً سبّاقةً ورائدةً ومبدعةً.

‎ كما تجسد المكافأة التزام حكومة دبي بتطبيق أعلى معايير الأداء والشفافية، وتؤكد على أن الاستثمار في العنصر البشري يعتبر من أهم الركائز التي تحقق التنمية المستدامة وتدعم مستقبل الدولة، مما يعزز الثقة لدى الموظفين ويحفزهم على تقديم المزيد من الجهود لخدمة المجتمع وصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.