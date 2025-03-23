20 مشروعاً طلابياً للحفاظ على الموارد المائية

شارك 20 مشروعاً طلابياً في تقديم حلول مستدامة للحفاظ على الموارد المائية، خلال فعالية نظمتها كلية الأفق الجامعية في المدينة الجامعية بالشارقة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وفريق عجمان التطوعي، وفريق العباقرة التطوعي، احتفاء باليوم العالمي للمياه، واستضافتها واجهة المجاز المائية بالشارقة، تحت شعار «الحفاظ على الأنهار الجليدية».

وشهد الحدث حضوراً واسعاً من الطلاب والطالبات، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال المياه والاستدامة، كما تخلل البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل توعوية تناولت تأثير التغير المناخي على الأنهار الجليدية، وأهمية التعاون المجتمعي في مواجهة آثار الاحتباس الحراري، إلى جانب استعراض الحلول المستدامة للحفاظ على الموارد المائية.

وقال الدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية الأفق الجامعية: «تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الكلية وشركائها المجتمعيين لدعم الاستراتيجيات الوطنية والعالمية في مجال استدامة الموارد المائية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وأوضح محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، أن الشراكة مع الكلية في تنظيم الفعالية تسهم في تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المائية، وتعزيز التفاعل بين الخبراء.